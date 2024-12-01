Обрабатывающее производство в Тюменской области выросло на 101,5 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

101,5 % составил рост обрабатывающего сектора в Тюменской области за январь-октябрь 2024 года.

Основной драйвер - по-прежнему нефтехимическая промышленность. С начала года ее показатели выросли до 102,5 % в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

Производство резиновых и пластмассовых изделий с января по октябрь превысило прошлогодние показатели на 104,6 %, сообщает пресс-служба департамента экономики Тюменской области.