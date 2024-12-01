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Тюменская область вошла в топ-10 регионов с прозрачной системой закупок

Экономика, 12:14 10 декабря 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область в очередной раз вошла в десятку лидеров с наивысшей оценкой прозрачности закупок. Регион занял шестое место среди 85 субъектов России, сообщает информационный центр областного правительства.

Выстроенная в Тюменской области централизованная система закупок ориентирована, в том числе, на поддержку участия в процедуре субъектов малого предпринимательства.

"Их доля составляет 67 процентов от общего объема конкурентных закупок, обеспечив высшее положение Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по соответствующему критерию", - уточнили в Управлении госзакупок Тюменской области.

Принятые в регионе меры позволяют осуществлять закупки товаров, работ и услуг с максимальным привлечением участников со всей страны.

Отметим, что проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" – независимый негосударственный исследовательский аналитический центр. Торжественная церемония награждения по итогам оценки состоялась накануне в Торгово-промышленной палате РФ.

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# закупки , рейтинг

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