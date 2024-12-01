Тюменский девелопер расширит дороги в районе ДОКа

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Улично-дорожную сеть намерена развить в районе ДОКа тюменская девелоперская компания "Брусника" в 2025 г. Решение о расширении дорожного полотна, устройстве тротуаров и остановочных павильонов принято из масштабов освоения данной городской территории.

Во время пресс-тура представители компании рассказали, что ДОК – это один из быстроразвивающихся районов Тюмени, сразу несколько застройщиков возводят здесь жилые дома. Его главная проблема - дорожная и транспортная инфраструктура.

"Мы расширим дорожное полотно с двух до четырех полос на улице Томской, здесь сделаем выделенную полосу. На Охотской расширим две полосы, откроем парковочные карманы и то же самое сделаем на Ботанической. На улицах установим крытые остановочные павильоны. И везде будут зеленые буферы. Оборудуем тротуары, чтобы люди могли безопасно и комфортно передвигаться, в том числе ученики и учителя школы № 38", - рассказал технический директор "Брусники" в Тюмени Сергей Попов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Кстати, на территории школы девелопер планирует построить два спортивных ядра – для зимних и летних видов спорта. К школе уложат тротуар и велодорожку, установят по периметру освещение.

Развитием микрорайона компания занимается не первый год. В 2022 г. была сдана первая очередь квартала "Октябрьский", сейчас идет строительство "Октябрьский на Туре". Территория между ними попала в программу КРТ, которую "Брусника" начнет осваивать с 2026 г.

Особое внимание – дамбе, за которой находится река Малая Бабарынка, она опоясывает весь район ДОКа. Её протяженность составляет примерно 8 км.

"Уже сейчас люди активно пользуются дамбой, бегают по ней, гуляют с собаками. Даже в таком состоянии они ею пользуются. На ней мы планируем устроить пешие и прогулочные маршруты, освещение, МАФы и другое", - отметил Сергей Попов.

Благоустройство дамбы начнется с квартала "Октябрьский на Туре" в 2025 г.

Концепция компании "Брусника" - сохранить и улучшить рекреационную зону ДОКа.

Анжела Лебедева