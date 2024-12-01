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Реконструкцию туристического комплекса "Абалак" под Тобольском завершат в 2026 году

Экономика, 18:07 16 декабря 2024

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Реконструкцию туристического комплекса "Абалак" в Тобольском районе завершат в декабре 2026 года. Парк-отель в старорусском стиле предстанет в обновленном формате, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Как рассказала управляющая Елена Шкабара, запланировано строительство гостиничного комплекса и помещений для развлекательных мероприятий.

"Мы оперативно выполнили ремонт здания "Кит", которое находилось в аварийном состоянии. В настоящее время здесь располагается круглосуточный ресепшен, а в зимний период это будет еще и резиденция сибирского Деда Мороза. Также восстанавливаем подворье и здание кузни, в котором организовали музей кузнечного дела", - поделилась Елена Шкабара.

Уже восстановлен ресторан "Трактир Белая сова". В здании заменили электропроводку, обновили кухонное оборудование, выполнили косметический ремонт номерного фонда.

Для удобства и безопасности посетителей на территории комплекса оборудовали парковку с отдельным заездом.

Отметим, парк-отель расположен в 20 км от Тобольска на высоком берегу Иртыша рядом с Свято-Знаменским Абалакским мужским монастырем.

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# Абалак , гостиница , инвестиционное агентство Тюменской области , реконструкция , туризм

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