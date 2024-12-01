Тюменская область — в лидерах по капремонту и строительству школ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по строительству и капитальному ремонту школ.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Иван Квитка в своих соцсетях по итогам заседания штаба "Единой России" и Минпросвещения, посвященного теме модернизации объектов образования. Провел встречу секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"Выполнение поручения президента по модернизации школ является приоритетом для нашей партии. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме закреплены за 4 тыс. 584 объектами для оперативного контроля всех строительных работ. Ответственность персональная", - подчеркнул Иван Квитка.

Он уточнил, что в Тюменской области в 2025-2027 годах капремонт с привлечением федеральных средств планируется на целом ряде объектов. "На моем личном контроле — три школы в областном центре, два детских сада в Тюмени и Ялуторовске", - заверил депутат.

Всего в стране к 2031 году предстоит отремонтировать более 11 тыс. зданий.