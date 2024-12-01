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В Тюмени школу на 1200 мест построят раньше контрактного срока

Экономика, 17:45 16 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четырехэтажную школу на 1 тыс. 200 учебных мест, площадью 21 тыс. 200 кв. метров по ул. Николая Ростовцева в микрорайоне "Ямальский-1" в Тюмени строят с опережением сроков. По контракту ее должны сдать в июле 2026 г. Подрядная организация намерена справиться с работой до декабря 2025 г.

"15 июля 2024 года была забита первая свая в основание школы. Сейчас ведем кладку второго этажа, заливаем плиты и перегородки. Для слаженной и оперативной работы закупили железобетонные изделия на разных местных заводах. Поставки идут параллельно, быстро возводим стены. В работе сейчас задействовано пять кранов, 70 рабочих от сварщиков до каменщиков", - пояснил директор ООО "РЕМиСТР" Артём Кальной.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Третий этаж начнут возводить с наступлением 2025 г. В цокольном этаже сварщики приступят к монтажу системы отопления.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

ООО "РЕМиСТр" - надежный застройщик, уверяет директор Управления капитального строительства Тюменской области Фанур Гимаев. Последние три контракта с данной компанией, в том числе крытый ледовый каток по ул. Народной, сданы вовремя и с должным качеством.

Школа в "Ямальском-1" - типовая, аналогичную откроют на днях в пос. Мелиораторов.

Сокращать сроки строительства объектов позволяют материалы, закупаемые у тюменских производителей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"За последние годы в рамках импортозамещения нашли решения по слаботочным сетям – система пожарной сигнализации, охранного телевидения, СКУТ – контроль управления доступом", - отметил директор регионального УКСа Фанур Гимаев.

Стоимость школы в микрорайоне "Ямальский-1" составляет 2,5 млрд рублей. Средства выделены из бюджета Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В стадии строительства в регионе находится 26 социальных объектов: школы, детсады, поликлиники, дома культуры. В 2024 г. шесть учреждений введены в эксплуатацию, три – готовят к сдаче. Это школы в пос. Московский, Уватском и Вагайском районах.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , строительство школы , Ямальский район

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