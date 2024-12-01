В Тюмени школу на 1200 мест построят раньше контрактного срока

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четырехэтажную школу на 1 тыс. 200 учебных мест, площадью 21 тыс. 200 кв. метров по ул. Николая Ростовцева в микрорайоне "Ямальский-1" в Тюмени строят с опережением сроков. По контракту ее должны сдать в июле 2026 г. Подрядная организация намерена справиться с работой до декабря 2025 г.

"15 июля 2024 года была забита первая свая в основание школы. Сейчас ведем кладку второго этажа, заливаем плиты и перегородки. Для слаженной и оперативной работы закупили железобетонные изделия на разных местных заводах. Поставки идут параллельно, быстро возводим стены. В работе сейчас задействовано пять кранов, 70 рабочих от сварщиков до каменщиков", - пояснил директор ООО "РЕМиСТР" Артём Кальной.

Третий этаж начнут возводить с наступлением 2025 г. В цокольном этаже сварщики приступят к монтажу системы отопления.

ООО "РЕМиСТр" - надежный застройщик, уверяет директор Управления капитального строительства Тюменской области Фанур Гимаев. Последние три контракта с данной компанией, в том числе крытый ледовый каток по ул. Народной, сданы вовремя и с должным качеством.

Школа в "Ямальском-1" - типовая, аналогичную откроют на днях в пос. Мелиораторов.

Сокращать сроки строительства объектов позволяют материалы, закупаемые у тюменских производителей.

"За последние годы в рамках импортозамещения нашли решения по слаботочным сетям – система пожарной сигнализации, охранного телевидения, СКУТ – контроль управления доступом", - отметил директор регионального УКСа Фанур Гимаев.

Стоимость школы в микрорайоне "Ямальский-1" составляет 2,5 млрд рублей. Средства выделены из бюджета Тюменской области.

В стадии строительства в регионе находится 26 социальных объектов: школы, детсады, поликлиники, дома культуры. В 2024 г. шесть учреждений введены в эксплуатацию, три – готовят к сдаче. Это школы в пос. Московский, Уватском и Вагайском районах.

Анжела Лебедева