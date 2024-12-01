Курсы обучения по импортозамещению в IT-сфере запустят в Тюменской области в 2025 году
Курсы обучения по импортозамещению в IT-сфере запустят в Тюменской области в 2025 г. Об этом сообщил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ 17 декабря.
"Запускаем курсы по импортозамещению. Будет курс по операционным системам, разрабатываем и по офисным пакетам программного обеспечения. Необходимо начинать использовать уже созданную отечественную инфраструктуру, решения", - подчеркнул глава департамента.
В числе ключевых задач на предстоящий год также подключить к интернету 21 малый населенный пункт региона с численностью от 100 до 500 жителей.
В аппаратно-программном комплексе "Безопасный город" заведут еще 52 новых видеокамеры.
Навигатор дополнительного образования Тюменской области станет удобнее. В нем реализуют интеллектуальный подбор программ в зависимости от способностей ребенка. А в "Электронной школе" – учет книг школьных библиотек.
Продолжится работа над цифровыми продуктами в региональном Проектном офисе. Эксперты создадут модель искусственного интеллекта по поиску и идентификации безнадзорных животных для их чипирования или отлова.
Оксана Корнеенкова