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Курсы обучения по импортозамещению в IT-сфере запустят в Тюменской области в 2025 году

Экономика, 13:42 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курсы обучения по импортозамещению в IT-сфере запустят в Тюменской области в 2025 г. Об этом сообщил директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ 17 декабря.

"Запускаем курсы по импортозамещению. Будет курс по операционным системам, разрабатываем и по офисным пакетам программного обеспечения. Необходимо начинать использовать уже созданную отечественную инфраструктуру, решения", - подчеркнул глава департамента.

В числе ключевых задач на предстоящий год также подключить к интернету 21 малый населенный пункт региона с численностью от 100 до 500 жителей.

В аппаратно-программном комплексе "Безопасный город" заведут еще 52 новых видеокамеры.

Навигатор дополнительного образования Тюменской области станет удобнее. В нем реализуют интеллектуальный подбор программ в зависимости от способностей ребенка. А в "Электронной школе" – учет книг школьных библиотек.

Продолжится работа над цифровыми продуктами в региональном Проектном офисе. Эксперты создадут модель искусственного интеллекта по поиску и идентификации безнадзорных животных для их чипирования или отлова.

Оксана Корнеенкова

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# информатизация , нацпроекты , Станислав Логинов

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