Нефтегазовый кластер с новой кооперационной цепочкой прошел регистрацию в Минпромторге РФ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая кооперационная цепочка Нефтегазового кластера прошла регистрацию в Минпромторге РФ. Подтверждающее письмо руководство ассоциации получило 17 декабря.

"Предыдущая кооперационная цепочка состояла из 18 компаний, сейчас их 49. Это существенный рост, подтверждение кооперации, функциональной зависимости реальными договорами, доступ к инструментам поддержки на федеральном, региональном уровне. Один из ключевых моментов - больше возможностей промышленно кешбэка для компаний-недропользователей. Соответственно, наши участники кластера, а именно тюменские компании, становятся более конкурентоспособными. Мы помогаем им увеличивать портфель заказов, расширять рынок сбыта", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

170 компаний из 24 регионов входят в состав кластера. Предприятия своевременно реагируют на вызовы отрасли, делают упор на технологический суверенитет. Напомним, этой теме были посвящены Промышленно-энергетический форум TNF и Технологический саммит. Кстати, главной темой TNF в 2025 году станет "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Событие пройдет с 15 по 18 сентября.

Напомним, ассоциация решает задачи, связанных с кооперацией для решения высокотехнологичных задач предприятий ТЭК, с продвижением интересов участников кластера на рынке нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг.

Анжела Лебедева