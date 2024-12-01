Технологическое лидерство станет главной темой форума TNF 2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Главной темой форум TNF в 2025 году станет "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Событие пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября.

Заседание оргкомитета форума TNF 2025 провел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он отметил, что форум в Тюмени ежегодно становится местом обсуждения насущных для отрасли вопросов технологического суверенитета, стандартизации и сертификации российского оборудования, актуальных инструментов поддержки разработчиков.

"Решение этих задач позволит нам выйти на рынки дружественных стран Средней Азии и Ближнего Востока, обеспечив стране лидерство на международном уровне", — отметил он.