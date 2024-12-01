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Ольга Швецова: поддержка семьей остается среди важнейших приоритетов работы депутатов облдумы

Политика, 17:23 19 декабря 2024

фото Единая Россия

Разработка мер для поддержки семьей остается среди важнейших приоритетов законотворческой работы депутатов Тюменской областной думы. В Год семьи, объявленный президентом страны, это, по словам председателя комитета по социальной политике Ольги Щвецовой, особенно актуально, но и в дальнейшем работа не прекратится, поскольку важен комплексный и системный подход.

"Замечательно, что именно в этом году был законодательно установлен статус многодетной семьи", - подчеркнула она. Важнейшее направление депутатской работы — работа над проектом закона о бюджете региона.

"Бюджет формировался в непростых условиях, но остался социально ориентированным, значит, все социальные обязательства перед жителями будут выполнены, сохранятся льготы и меры поддержки, появятся новые школы и детские сады. В 2025 году более 64% областного бюджета будет направлено на социальную сферу", - сообщила она.

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# бюджет , Год семьи , облдума , Ольга Швецова

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