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Два километра сельских дорог отремонтировали в Сладковском районе

Экономика, 14:58 20 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два километра сельских дорог отремонтировали в Сладковском районе в 2024 г. Один обновленный участок расположен в с. Никулино, второй – в с. Лопазном. На каждой улице теперь есть асфальтобетонное покрытие, а под съезды к домам уложили водопропускные трубы.

Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов в прямом эфире 20 декабря.

"Исходя из возможностей нашего бюджета, ремонтируем порядка километра дорог в год. Приоритет отдаем тем участкам, где есть социальные объекты, организовано движение общественного транспорта. Учитываем и количество жителей", - уточнил глава.

Отремонтировали и участки федеральной дороги от Сладково до Лопазного, а также от Никулино до Сладково. Протяженность второго – три км.

В с. Лопазном на муниципальных дорогах по ул. Строительной и переулкам между ул. Центральной, Школьной уложили выравнивающие слои щебня. Общая протяженность – 630 м. Также за счет местного бюджета провели ямочный ремонт в районном центре и ул. Волынской в д. Майке.

На 2025 год запланирован ремонт ул. Рабочей в райцентре. Администрация уже подготовила проект, объявила аукцион, на котором определят подрядчика.

Отметим, протяженность дорожной сети в Сладковском районе составляет 700 км, из которых 199 км приходится на муниципальные дороги. В половине населенных пунктов они в грунтовом покрытии.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Иванов , ремонт дороги , Сладковский район

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