Александр Моор опубликовал фото финалистов конкурса "Самое красивое место Тюменской области"
Губернатор, 17:42 21 декабря 2024
| Фото: тг-канал Александра Моора
Фотографии финалистов конкурса "Самое красивое место Тюменской области" опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.
Всего в финал вышло 10 снимков из Упоровского, Тобольского, Ишимского, Армизонского и других районов. Проголосовать за понравившийся можно на странице главы области во ВКонтакте до 26 декабря.
Победителя объявят 27 декабря.