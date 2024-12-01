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Александр Моор опубликовал фото финалистов конкурса "Самое красивое место Тюменской области"

Губернатор, 17:42 21 декабря 2024

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Фотографии финалистов конкурса "Самое красивое место Тюменской области" опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Всего в финал вышло 10 снимков из Упоровского, Тобольского, Ишимского, Армизонского и других районов. Проголосовать за понравившийся можно на странице главы области во ВКонтакте до 26 декабря.

Победителя объявят 27 декабря.

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# Александр Моор , Тюменская область

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