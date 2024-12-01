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Центр поддержки и развития талантливой молодежи создадут в тюменском кампусе

Губернатор, 21:17 22 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр поддержки и развития талантливой молодежи появится в составе межвузовского кампуса в Тюмени. Он позволит одаренным и мотивированным школьникам еще до поступления в вуз погрузиться в экосистему кампуса, сориентироваться на поступление в тюменский вуз, чтобы потом учиться и реализовывать здесь свои проекты.

Об этом в эфире программы "Итоги года с губернатором" 22 декабря сказал глава региона Александр Моор.

Он подчеркнул, что цель кампуса – не просто давать высшее образование, а чтобы на его территории за счет межвузовской кооперации с индустриальными партнерами по целевым направлениям реализовывать научно-технологические прорывные проекты, связанные с поиском или разработкой новых материалов и технологий.

"Здесь очень важно, чтобы мы не просто на уровне студентов, а уже со школьной скамьи ребят отбирали и мотивировали. Сейчас консорциум наших вузов вместе с промышленными партнерами формирует техническое задание на лаборатории, оборудование. Готовятся образовательные и научно-технологические проекты, которые будут в этом кампусе реализовываться", - сообщил губернатор.

Он также рассказал о ходе работ на строительной площадке, которая располагается на берегу озера Круглого. Строительство межвузовского кампуса идет по графику. Выполнена отсыпка земельного участка, активно ведется берегоукрепление.

"Возведение самого комплекса будет идти в два этапа. Первый – это строительство гостиницы. Земельный участок под нее уже передан, там забиваются испытательные сваи, и уже в декабре должны получить экспертизу на документацию. Еще на девять объектов утверждена архитектурно-градостроительная концепция, идет активное проектирование. Задача – в третьем квартале следующего года пройти экспертизу и в конце 2025 – начале 2026 года перейти в активную фазу строительства остальных объектов, чтобы в 2028 году весь кампус полностью был завершен", - добавил Александр Моор.

Напомним, Тюменский межвузовский кампус строят в рамках национального проекта "Наука и университеты" за счет средств регионального и федерального бюджетов. Помимо гостиницы на 120 мест здесь появится большой спортблок, технопарк, выставочный комплекс и другие объекты.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , кампус

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