На стройплощадке в Тюмени рабочий упал в вентиляционную шахту и погиб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плотник-бетонщик, выполняя работы на строительной площадке по ул. Кулибина в ЖК "Мятный" в Тюмени, упал в вентиляционную шахту 21 декабря. 34-летний мужчина скончался в больнице.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев, изъяли для изучения документацию, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.