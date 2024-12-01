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На стройплощадке в Тюмени рабочий упал в вентиляционную шахту и погиб

Происшествия, 11:52 23 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плотник-бетонщик, выполняя работы на строительной площадке по ул. Кулибина в ЖК "Мятный" в Тюмени, упал в вентиляционную шахту 21 декабря. 34-летний мужчина скончался в больнице.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев, изъяли для изучения документацию, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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# проверка , следователи

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