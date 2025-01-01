Более 30 управляющих компаний получили лицензии в Тюменской области за 2024 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 управляющей компании выдали лицензии на обслуживание многоквартирных домов в Тюменской области за 2024 год.

Как сообщает Госжилинспекция, всего в региональном реестре лицензий содержатся сведения о 325 действующих управляющих организациях.

Напомним, управление многоквартирными домами без лицензии запрещено. Для получения документа соискатель должен соответствовать требованиям, которые предусмотрены ст. 193 Жилищного кодекса РФ.

С наименованиями новых управляющих организаций можно ознакомиться на сайте Государственной жилищной инспекции Тюменской области в разделе "Лицензионная комиссия".