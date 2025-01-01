Меры поддержки строительной отрасли РФ продлили до января 2026 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры поддержки строительной отрасли РФ продлили до 1 января 2026 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

К числу мер господдержки относятся: упрощенный порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги; порядок и случаи изменения существенных условий государственных контрактов по строительству; особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий в строительстве; особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках.

"Принятые меры позволяют сократить сроки и стоимость строительства, снизить нагрузку на бизнес, что сегодня особенно важно в нынешней экономической ситуации. Главная задача – обеспечить завершение строительства объектов, чтобы граждане их гарантированно получили. Кроме того, важно сохранить высокие темпы развития строительной отрасли и обеспечить запуск новых проектов", – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также до 1 января 2026 года продлена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационных фондов и упрощенный порядок ввода незавершенных объектов.

"Еще одно принятое решение – до 1 января 2026 года продлены особенности заключения строительных контрактов "под ключ". Они позволяют сократить сроки строительства, снизить риски, приводящие к необходимости пересмотра проектных решений на этапе строительства, а также повысить ответственность подрядчика за конечный результат", - отметили в правительстве.