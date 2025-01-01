Самозанятым Тюменской области не нужно сдавать статистическую отчетность
Экономика, 17:21 13 января 2025
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Самозанятым, несмотря на вступившие в силу поправки, не нужно сдавать статистическую отчётность. Росстат получит необходимую информацию из уже существующей отчетности из административных источников, например, ФНС, сообщает центр "Мой бизнес".
Если в перспективе ведомству будут необходимы дополнительные данные, то собрать их можно будет в рамках больших обследований Росстата, например, Всероссийской переписи населения.
Для индивидуальных предпринимателей обязанность предоставлять статотчётность сохраняется.