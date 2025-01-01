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Первую в России автоматическую коробку передач для тракторов испытают в 2025 году

Экономика, 09:07 16 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая в России автоматическая коробка передач для тракторов отправлена на стендовые испытания. Это АКПП типа Powershift для тяжёлых тракторов мощностью 440–620 л. с., сообщает Минпромторг РФ.

Для трактора 3000-й серии "Ростсельмаша" предусмотрен встроенный стояночный тормоз с гидроуправлением, что расширяет функционал трактора в целом. RSM Powershift отличается высокими показателями по производительности и передаче мощности от двигателя, что обеспечивает переключение передач под нагрузкой без разрыва потока мощности.

Трансмиссия пройдёт полевые испытания в составе тракторов 3000-й серии — "Ростсельмаш 3002 4WD".

"Для "Ростсельмаша" это прорывной высокотехнологичный проект, который позволит укрепить технологический суверенитет и компании, и всей отрасли", - уверены в ведомстве.

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# Минпромторг РФ , Ростсельмаш , трактор

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