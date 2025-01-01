Новую конструкцию системы водоотведения тюменского предприятия оценили федеральные эксперты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая конструкция системы водоотведения предприятия из Тюмени получила положительное заключение экспертного совета РОСДОРНИИ. Легкость и долговечность материалов упрощают монтаж и сокращают затраты, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Разработка Тюменского завода гофротруб решает проблему подтопления после обильных осадков и теперь внесена в федеральный реестр рекомендованных технических решений повторного применения.

Система водоотведения состоит из дождеприёмника-бордюра, фильтрующего элемента и дренажных колодцев из гофрированной трубы с перфорацией. Все элементы на 90 % состоят из пластика повторной переработки. Срок службы такой системы составляет минимум 50 лет, заявляет производитель.Компания может обеспечить достаточный для рынка объём — до 42 тыс. погонных метров таких изделий в год.

Попасть в реестр ведущего Российского дорожного научно-исследовательского института РФ необходимо было для расширения рынка сбыта.

Специалисты Регионального центра инжиниринга помогли производителю решить процедурные вопросы и нашли квалифицированного исполнителя, который подготовил технико-экономическую документацию по всем требованиям. Он провел сопоставление предлагаемой технологии с традиционными и подтвердил её технические и экономические преимущества.

Эту дорогостоящую услугу завод гофротруб получил на условиях частичной оплаты: экономия составила 30 % от стоимости проекта.

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