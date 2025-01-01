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На конкурс грантов для НКО в Тюменской области направят 107,6 млн рублей

Губернатор, 14:58 22 января 2025

Telegram-канал Александр Моор | Фото: Telegram-канал Александр Моор

107,6 млн рублей составит общая сумма регионального конкурса для социально ориентированных НКО в Тюменской области в 2025 году. Это на 19 миллионов больше, чем в 2024-м благодаря поддержке Фонда президентских грантов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

"Пятый, юбилейный конкурс грантов будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Особое внимание уделим проектам, которые направлены на сохранение исторической памяти и поддержку участников боевых действий и их семей. Напомню, в 2024-м гранты получили 113 проектов", - написал глава региона.

Александр Моор уточнил, что в этом году конкурс ориентировочно стартует в марте, и отметил, что о начале приема заявок сообщит дополнительно.

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# Алекснадр Моор , конкурс грант , СО НКО

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