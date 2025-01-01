Александр Моор провел совещание по вопросам строительства зимников в Тобольском районе

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел совещание по вопросам строительства зимников и обеспечения необходимым жителей удаленных труднодоступных территорий в Тобольском районе.

Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы региона.

“В этом году из-за аномально теплой зимы дорожники проложили зимники не по всем направлениям. Болота не застыли, и тяжелая техника попросту не может пройти. Пришедшие в регион холода как раз кстати. Чтобы обустроить все 348 километров зимников, специалистам нужно еще примерно пять дней”, – написал Александр Моор.

Сейчас в отдаленные села Тобольского района топливо и продукты завозятся снегоходами и внедорожной техникой.

“Как только встанет зимник, поедут бензовозы. Ситуация под контролем”, – заверил губернатор.