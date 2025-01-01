  • 24 января 202524.01.2025пятница
  • USD99,0978
    EUR103,6612
  • В Тюмени -9..-11 С 7 м/с ветер южный

В Тюменской области введут еще одну меру поддержки семей участников СВО

Губернатор, 17:45 24 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще одну меру поддержки участников специальной военной операции планируют ввести в Тюменской области. Соответствующий законопроект принят на заседании президиума областного правительства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона пояснил, что речь идет о молодых семьях, получивших свидетельство о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в которых один или оба супруга участвуют в СВО или уже вернулись с фронта.

"Предлагаем дать им право на получение за счет областного бюджета льготного займа не только на строительство, но и на приобретение жилья или на погашение кредита на приобретение жилого помещения. Ранее на такую помощь могли рассчитывать только молодые многодетные семьи", - отметил Александр Моор.

Законопроект будет направлен в Тюменскую областную думу. "Рассчитываю, что депутаты поддержат нашу законодательную инициативу", - добавил губернатор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 24.01.2025В Тюменской области введут еще одну меру поддержки семей участников СВО
15:43 24.01.2025Александр Моор назвал борьбу с кибермошенничеством одной из важнейших задач
15:27 24.01.2025Александру Моору представили исследование студенческой среды Тюменской области
20:15 23.01.2025Александр Моор назвал главные черты характера тюменских героев