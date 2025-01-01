В Тюменской области введут еще одну меру поддержки семей участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще одну меру поддержки участников специальной военной операции планируют ввести в Тюменской области. Соответствующий законопроект принят на заседании президиума областного правительства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона пояснил, что речь идет о молодых семьях, получивших свидетельство о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, в которых один или оба супруга участвуют в СВО или уже вернулись с фронта.

"Предлагаем дать им право на получение за счет областного бюджета льготного займа не только на строительство, но и на приобретение жилья или на погашение кредита на приобретение жилого помещения. Ранее на такую помощь могли рассчитывать только молодые многодетные семьи", - отметил Александр Моор.

Законопроект будет направлен в Тюменскую областную думу. "Рассчитываю, что депутаты поддержат нашу законодательную инициативу", - добавил губернатор.