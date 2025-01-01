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Александр Моор поздравил областную службу экстренного реагирования с 25-летием

Губернатор, 11:01 25 января 2025

из архива ГКУ ТО «ТОСЭР» | Фото: из архива ГКУ ТО «ТОСЭР»

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменскую областную службу экстренного реагирования с 25-летием. Специалисты неоднократно доказывали, что им под силу любые задачи, даже самые сложные.

Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

"Служба объединила отважных и сильных духом специалистов, которые ежедневно, рискуя собой, спасают жизни и здоровье людей. И не только людей – было много историй, когда тюменские спасатели приходили на помощь животным. Весной, когда регион столкнулся с рекордным паводком, сотрудники ТОСЭР были на передовой в борьбе против стихии", - сказал Александр Моор.

Он пожелал спасателям крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и новых успехов в их благородном деле.

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# Александр Моор , спасатели , ТОСЭР

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