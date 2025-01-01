Студент из Тюменской области разрабатывает препарат для плодовитости быков

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Препарат из рогов оленей для повышения плодовитости быков и других животных разрабатывает студент Аграрного университета Северного Зауралья. Пятикурсник ветеринарного направления Семен Альшин планирует запустить стартап для развития животноводства, сообщает вуз.

Тема для разработки определилась во время практики на Ямале. Студент работал в ветеринарной бригаде, которая проводила профилактику в оленеводческих стадах.

"Панты северных оленей – уникальный продукт природы, который в масштабах мясоперерабатывающей промышленности считается отходом, то есть не используется. Я решил изучить различные способы экстракции полезных веществ из пантов и реализовать их в племенном деле", - рассказал автор научной разработки.

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Молодой ученый планирует произвести биологически активный кормовой препарат для быков и других животных, который способствует их плодовитости. А также зарегистрировать патент на изобретение.

На данный момент Семен Альшин открыл юридическое лицо, нашел помещение для производства и опытов. Для этого он закупит ультразвуковой кавитационный аппарат, сырье и усиливающие экстракцию компоненты.

Отметим, стартап студент реализует при поддержке научного руководителя - кандидата ветеринарных наук, доцента кафедры незаразных болезней сельскохозяйственных животных Вячеслава Куртекова. Работа ведется по федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства".