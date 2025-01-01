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235 жителей Тюменской области нашли работу при поддержке службы занятости

Экономика, 17:10 31 января 2025

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

235 жителей Тюменской области нашли работу при поддержке службы занятости с начала 2025 года. Это чуть меньше трети от обратившихся соискателей, сообщает региональный департамент труда и занятости.

Статус безработного получили 1,9 тыс. человек, что составляет 0,25 % от экономически активного населения. Уровень безработицы составляет 0,25 %.

Компании и организации заявили 19,2 тыс. вакансий. Наибольшая доля предложений о работе от строительных предприятий - 3,4 тыс.

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# вакансии , занятость , рынок труда

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