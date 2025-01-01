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Более 1 тыс. 100 лифтов заменили в Тюменской области по программе капремонта

Экономика, 13:09 31 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 105 лифтов заменили с начала действия региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Тюменской области. Оборудование обновили в 347 домах. На эти цели направили более 2 млрд рублей, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Согласно регпрограмме, в приоритете на замену - лифты, которые отработали 25 лет и более. При обновлении оборудования учитывают все необходимые требования по безопасности Технического регламента Таможенного союза.

Такой подход позволил решить проблему замены всего критически изношенного лифтового хозяйства в Тюменской области, уточнили в департаменте.

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# ЖКХ , капитальный ремонт , лифт

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