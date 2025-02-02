Следователи выясняют причины массового ДТП на трассе Тюмень - Каменка
Происшествия, 21:12 02 февраля 2025
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Предварительная причина массового ДТП на 28 км трассы Тюмень - Каменка - выезд автомобиля "Шевроле" на встречную полосу.
Подробные обстоятельства сейчас на месте выясняет следственно-оперативная группа, сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артём Сотников.
Видео - Госавтоинспекция Тюменской области
Напомним, вечером 2 февраля здесь столкнулись "Шевроле", "Форд" и "Лада". Погибли водитель и трое пассажиров "Шевроле", в том числе две несовершеннолетних. Шесть человек госпитализированы, среди них трое детей.