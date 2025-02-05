Тюменцы могут поучаствовать в зимнем фестивале ГТО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников и взрослых состоится в Тюмени 15 февраля. Он пройдет в два этапа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Регистрация на первый этап - "Игры ГТО" - уже началась на сайте. Для участия во втором туре необходимо направить заявку до 7 февраля на электронную почту vfskgto72@mail.ru или по адресу: 50 лет Октября, 46 (МАУ "ТГМЦ").

Участниками личного зачета могут стать мужчины и женщины в возрасте от 14 до 69 лет (с 5 по 17 ступеней).