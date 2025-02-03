В Тобольске 10 предприятий подключили к центральному водоснабжению

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Инфраструктуру для подключения 10 предприятий к централизованной системе водоснабжения создали в Тобольске. Специалисты достроили кольцевой водопровод от Соколовского водозабора до абонентов инвестиционной площадки БСИ-1. Общая его протяженность превысила семь километров.

Как рассказал глава Тобольска Петр Вагин, реализовала проект компания СУЭНКО.

"Использовали метод горизонтально-направленного бурения. Это сократило сроки строительства и минимизировало влияние на окружающую среду. Важно, что на площадке БСИ-1 установили 19 водопроводных колодцев и семь пожарных гидрантов", - уточнил Петр Вагин.

По словам главы города, этот объект очень важен для развития города и бизнес-проектов.