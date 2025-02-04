Около полутриллиона рублей держат на счетах жители Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

454 млрд рублей держат на счетах жители Тюменской области. За год прирост составил 27 %. Это говорит о том, что тюменцы стали чаще сберегать деньги, сообщает региональное отделение Банка России.

Югорчане положили на депозиты 749 млрд рублей, ямальцы – 227 млрд рублей. Увеличение средств на вкладах за год – 14 % и 12 % соответственно.

Высокая ключевая ставка создает условия для того, чтобы люди чаще открывали вклады и реже брали кредиты. Это должно затормозить потребительский спрос и сдержать рост цен. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к цели 4 % в 2026 году, уточняется в сообщении.