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Заявки на программу "Твой бюджет" принимают в Тюмени до 10 февраля

Экономика, 16:05 07 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 февраля - последний день приема заявок на участие в VI конкурсе "Твой бюджет", напоминает администрация Тюмени.

10 проектов уже прошли первый этап и направлены на экспертизу. Присоединиться и предложить свои инициативы могут некоммерческие организации, органы территориального общественного самоуправления, группы жителей от трех человек. Предложить можно проекты по благоустройству, озеленению, созданию детских и спортивных площадок, парковых зон, провелдение событийных мероприяти. В этом году в городском бюджете на эти цели заложено 30 млн рублей.

Подать заявку можно лично на ул. Первомайской, 20, каб. 616а или по почте tvoybudget@tyumen-city.ru. Узнать подробности участия и требования к проектам - здесь.

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# инициативное бюджетирование

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