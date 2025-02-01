Биотехнологии, увеличивающие урожаи и надои, обсудили ученые и аграрии Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современные биотехнологии, увеличивающие урожаи и надои, обсудили ученые и аграрии Тюменской области. В основе препаратов - микроорганизмы. В зависимости от среды, в которую они попадают, повышают плодородие почвы или улучшают пищеварение, здоровье животных. Так достигается главная цель – получение качественной органической продукции.

Обсуждение прошло в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в рамках Недели науки. По словам ученых, изобретение, неновое для России, переживает вторую волну популярности. Все больше сельхозтоваропроизводителей используют органические удобрения взамен минеральных. Способствует этому федеральное законодательство, которое обязывает участников рынка АПК перейти на биологизацию.

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

"Чтобы уйти от химических препаратов, необходимо использовать именно биологические продукты. К ним относят микробиологические, органические удобрения и другие. Сегодня в животноводстве уже есть варианты использования препаратов как при выпойке телят, так и при кормлении взрослого поголовья. Это улучшает работу желудочно-кишечного тракта, соответственно, меньше заболеваний и использования ветеринарных препаратов, в том числе антибиотиков. В растениеводстве улучшается качество почвы, увеличивается содержание гумуса, а это основной элемент, который необходим для урожайности. Это переход на органическое сельское хозяйство и производство качественной безопасной продукции", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий ГАУ Северного Зауралья Ольга Ковалева.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Биологические средства используют и для переработки побочных продуктов животноводства. За счет них можно ускорить процессы компостирования и получать готовый продукт, который потом используется в растениеводстве.

По словам доктора ветеринарных наук из Красноярска Василия Вольвачева, вторая цель, которая достигается за счет таких препаратов, – снижение себестоимости сельхозпродукции, повышение рентабельности производств. У препаратов доступная цена и простое применение.

"Мы разработали молочнокислые бактерии и дрожжевые клетки, которые используются в животноводстве, растениеводстве, экологии, промышленности. Технологии просты в использовании, не требуют каких-то больших экономических затрат. Еще одна особенность в том, что не нужно ждать несколько лет, чтобы получить результат. Это видно уже буквально в течение первого сезона использования", - описал преимущества эксперт.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Он уточнил, что на полях из концентрата делают раствор. Его вносят в землю при поливе сельхозкультур. Особенность в азотфиксирующих бактериях, которые живут в плодородном слое земли. Они очень быстро начинают работать – расщепляют биологически активные соединения на более простые, которые легко всасываются корневой системой растений. На 1 га посевов зерновых культур требуется 1 литр препарата.

В агрокомпании "Тобол" из Упоровского района уже поэкспериментировали с органическим удобрением. Опробовали его на грядках с пшеницей и льном в прошлом году.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

"Результаты хорошие. В агротехнологическом сезоне 2025 года решили уже испытать на полях. Это интереснейший вопрос. За этими технологиями будущее. Применение в растениеводстве биопродуктов, которые не только повышают урожайность и качество продукции, но и сохраняют, приумножают плодородие в почве. За этими технологиями будущее", - подчеркнул консультант предприятия "Тобол" Михаил Корепанов.

Отметим, что на круглом столе подписали соглашение о сотрудничестве между ГАУ Северного Зауралья и ООО "РЦ "ПЛИНОР". Компания передала учебно-опытному хозяйству вуза систему "МОЛОКО 2.0". Эту платформу разработали для импортозамещения управления технологическими процессами на животноводческих предприятиях.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин