Спрос на создание инфографики для маркетплейсов вырос в 43 раза в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 43 раза вырос спрос в Тюмени на создание инфографики для маркетплейсов за 2024 г. Это связано с востребованностью визуального контента, который помогает предпринимателям и компаниям выделяться, сообщают "Авито услуги".

"Предпринимателям необходимо сделать карточки товаров более привлекательными и информативными, чтобы повлиять на решение покупателей", – отметил руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на "Авито услугах" Александр Семочкин.

Дизайнеры, представленные на платформе, предлагают создание инфографики в разных форматах: от базовой адаптации изображений до комплексных решений с интеграцией инфографики в общую стратегию продвижения товаров.

В среднем стоимость создания инфографики в Тюмени начинается от 400 рублей за одну работу. В Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске средняя цена составляет 350 рублей, в Санкт-Петербурге — 400 рублей, а в Казани — 300 рублей. Это делает услуги более доступными для бизнеса, что способствует дальнейшему росту спроса.