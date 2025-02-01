  • 12 февраля 202512.02.2025среда
  • USD95,8024
    EUR99,1953
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-западный

Спрос на создание инфографики для маркетплейсов вырос в 43 раза в Тюмени

Экономика, 17:45 12 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 43 раза вырос спрос в Тюмени на создание инфографики для маркетплейсов за 2024 г. Это связано с востребованностью визуального контента, который помогает предпринимателям и компаниям выделяться, сообщают "Авито услуги".

"Предпринимателям необходимо сделать карточки товаров более привлекательными и информативными, чтобы повлиять на решение покупателей", – отметил руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на "Авито услугах" Александр Семочкин.

Дизайнеры, представленные на платформе, предлагают создание инфографики в разных форматах: от базовой адаптации изображений до комплексных решений с интеграцией инфографики в общую стратегию продвижения товаров.

В среднем стоимость создания инфографики в Тюмени начинается от 400 рублей за одну работу. В Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске средняя цена составляет 350 рублей, в Санкт-Петербурге — 400 рублей, а в Казани — 300 рублей. Это делает услуги более доступными для бизнеса, что способствует дальнейшему росту спроса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инфографика , маркетплейс , услуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 12.02.2025Спрос на создание инфографики для маркетплейсов вырос в 43 раза в Тюмени
17:34 12.02.2025Период охлаждения на получение денег по кредитам ввели в России
16:05 12.02.2025Сделать настоящую моцареллу могут гости мастерской сыра в Тюмени
15:10 12.02.2025Замгенпрокурора РФ оценил ход строительства квартала для многодетных семей в Ялуторовске