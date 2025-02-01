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Росреестр подготовил актуальные карты для борьбы с паводком в Тюменской области

Губернатор, 15:53 13 февраля 2025

t.me/av_moor

Актуальные картографические материалы для борьбы с возможным паводком в этом году подготовил Росреестр. Они были представлены во время коллегии регионального ведомства, посвященной итогам работы в 2024 году.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Команда тюменского Росреестра движется в правильном направлении – речь о цифровизации услуг. Электронное взаимодействие повышает скорость и улучшает качество регистрационных процессов. Например, более 92 процентов ипотечных сделок в Тюменской области регистрируется в электронном виде, это восьмое место в стране по этому показателю. Внедряются новые платформы, сервисы, цифровые продукты. Отдельного внимания заслуживает работа коллектива в период весеннего паводка. Сотрудники Росреестра оперативно предоставляли юридическую поддержку жителям, пострадавшим от стихийного бедствия. Благодарю за работу и желаю успехов в 2025-м!" - сказал глава региона.

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# Александр Моор , Росреестр

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