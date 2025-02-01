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Фуат Сайфитдинов: поддержка участников СВО - наш гражданский и нравственный долг

Политика, 15:49 13 февраля 2025

фото Тюменской областной думы

В Тюменской области действует 37 мер социальной поддержки, закрепленных в областных законах и нормативно-правовых актах правительства области, с которыми идёт работа в прямом диалоге. Об этом сообщил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, который принял участие в заседании Совета председателей законодательных органов УФО, под председательством полномочного представителя президента Артёма Жоги.

"Поддержка участников СВО и членов их семей - это общая задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, и наш гражданский и нравственный долг, - отметил Фуат Сайфитдинов. - Законодательная и исполнительная власть региона, органы местного самоуправления, региональный бизнес, общественники и добровольцы делают все возможное, чтобы внести достойный вклад в развитие России, приближая нашу Победу".

Депутаты областной думы и сотрудники аппарата ездят в зону СВО, организуют доставку гуманитарных грузов, работают в составе Гуманитарного корпуса на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба облдумы. Все законодатели регулярно участвуют в работе волонтерских центров. Волонтеры держат связь с конкретными боевыми подразделениями, отрядами военных медиков, отвечают на их прямые запросы о необходимой помощи.

"По нашей инициативе идет сбор средств в рамках акции "100 миллионов для Победы". Кроме, того, депутаты организуют работу добровольческого объединения "Надежный тыл", который поддерживает семьи бойцов. Первичные отделения партии "Единая Россия" берут шефство над конкретными семьями в городах и селах. С особым вниманием относимся к семьям погибших героев",- подчеркнул спикер облдумы.

Важнейшее направление – медико-социальная реабилитация и адаптация возвращающихся домой бойцов и их семей. В Тюменской области, помимо сети областных учреждений, эту помощь оказывает Центр реабилитации Социального фонда России "Тараскуль", где проходят лечение наши бойцы из почти 80 регионов страны. На сегодняшний день совместно с правительством области внедряется работа клинических психологов на базе социальных гостиных, которые есть в каждом муниципалитете. Выстроено сотрудничество областной думы и Тюменского филиала Фонда "Защитники Отечества". "Здесь мы получаем информацию об актуальных нуждах участников СВО, эта работа ведется и в муниципальных отделениях Фонда", - сказал Фуат Сайфитдинов.

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# облдума , СВО , Фуат Сайфитдинов

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