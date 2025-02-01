Дебютный матч 2025 года ФК "Тюмень" проведёт в Москве

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дебютный официальный матч в 2025 году футбольный клуб "Тюмень" проведёт 2 марта в Москве против местной "Родины". На эту игру сибиряки отправятся из Сочи с заключительного зимнего подготовительного сбора.

На побережье Чёрного моря футболисты "Тюмени" после нескольких выходных дней соберутся 16 февраля. В Сочи помимо тренировок у них запланированы три контрольных матча.

19 и 20 февраля тюменцы сыграют с ивановским "Текстильщиком", который в предстоящем сезоне выступит в серебряной группе второй лиги "А" первенства России.

24 февраля ФК "Тюмень" сыграет с соперником по МЕЛБЕТ-Первой лиге - саратовским "Соколом". На предыдущих сборах сибиряки провели пять контрольных матчей, три их них они выиграли.