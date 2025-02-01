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Тюменских предпринимателей приглашают на выставку туризма в Ереван

Экономика, 08:14 19 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международная выставка туризма The International Tourism Fair Armenia 2025 пройдет в Ереване 4-6 апреля. Предпринимателей Тюменской области приглашают к участию.

По информации региональной Торгово-промышленной палаты, цель выставки — повышение международного интереса к туристическому потенциалу Армении и региона, привлечение международных туристических компаний и журналистов, и укрепление стратегического сотрудничества.

Участие в выставке представит предложения как по известным, так и по новым направлениям выездного туризма для местных путешественников и туристических компаний.

По условиям участия обращаться: +7 912 927-92-16, вице-президент, директор центра ВЭД ТПП Екатерина Ульянцева.

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# ТПП Тюменской области

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