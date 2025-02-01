Сильнейших в перетягивании каната определят на первенстве в Тюмени

| Фото: Федерация перетягивания каната Тюменской области | Фото: Федерация перетягивания каната Тюменской области

Первенство Тюменской области по перетягиванию каната среди юниоров и юниорок до 23 лет пройдет в Тюмени в спортивной школе "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) 22 февраля.

Команды муниципальных образований Тюменской области поспорят за звание сильнейших по двум дисциплинам: - вес группы - 640кг (юниоры), вес группы - 560кг (смешанная, 4х4, юниоры и юниорки).

Торжественное открытие соревнований запланировано на 11 часов.

Возрастное ограничение: 0+