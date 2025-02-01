На 34 % выросла активность жителей Тюменской области на ресурсах по поиску работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 34 % выросла активность жителей Тюменской области на ресурсах по поиску работы с начала года. Это связано с желанием найти новое место для трудоустройства или для подработки, сообщает HeadHunter.

В январе на рынок труда в регионе вышли и обновили свои резюме более 81 тыс. соискателей. Больше всего вырос интерес к работе в автосфере, причем это самые разные соискатели: автомеханики, автослесари, специалисты по продажам в автобизнесе. Количество открытых и обновленных резюме в этом направлении увеличилось более чем в полтора раза – плюс 73 % резюме к данным первого месяца 2024 года.

Второе место по желанию найти или поменять работу заняли специалисты из транспортно-логистического направления – открыто на 62 % больше резюме.

Третье место по активности в поисках работы делят соискатели сразу из двух сфер — туризм, гостиницы и рестораны, а также рабочие. Прирост на 47 % и 51 % соответственно. Близко к ним оказались соискатели из сферы страхования: они стали на 40 % чаще искать работу.

Эксперты считают, что общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года.