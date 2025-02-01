Юных тюменцев обучат навыкам катания на льду

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Школа владения коньками "Покорители льда" будет работать на катках Тюмени в выходные, 22 и 23 февраля.

На "Улетном катке" и "Катке у моста Влюбленных" желающих ждут в субботу и воскресенье с 12 часов. На площадке "Тюмень каток" занятие пройдет только 23 февраля, начало в полдень, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Занятия проведут опытные тренеры по фигурному катанию. Инструкторы помогут даже самым маленьким спортсменам освоить навыки катания на льду.

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