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Сливную станцию в Боровском Тюменского района построят к концу 2025 года

Экономика, 16:27 20 февраля 2025

ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Канализационную насосную станцию с точкой слива строит в поселке Боровский "Росводоканал Тюмень". Завершен самый сложный этап подземных работ. На восьмиметровой глубине смонтирована подземная часть станции, где будут расположены приемное отделение и машинный зал, где установят насосные и сороудерживающий комплекс, сообщает пресс-служба компании.

Инженерные коммуникации уже проложены. Станция станет частью системы водоотведения поселений по Ялуторовскому тракту, которую строит "Росводоканал Тюмень" по концессионному соглашению. Сюда будут транспортироваться стоки из поселка Винзили и перекачиваться дальше, в сторону городских очистных сооружений канализации.

"По проекту работа станции автоматизирована. Машинист будет контролировать прием сточных вод от ассенизаторских машин, которые транспортируют стоки из домовладений, не подключённых к централизованной системе водоотведения. Одновременно здесь смогут сливаться четыре автомобиля. Производительность станции - 400 кубометров сточных вод в час", - рассказал руководитель группы отдела строительного контроля "Росводоканал Тюмень" Владимир Блинов.

Работу станции обеспечат три энергоэффективных насоса. Многоступенчатая система удержания мусора позволит снизить нагрузку на трубы, а современная газоочистная установка избавит воздух от неприятного запаха. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

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# Боровский , Росводоканал Тюмень

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