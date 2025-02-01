  • 20 февраля 202520.02.2025четверг
  • USD90,4268
    EUR94,0834
  • В Тюмени -16..-18 С 1 м/с ветер юго-восточный

Тюменским предприятиям помогут в решении нестандартных технических задач

Экономика, 18:05 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую услугу по решению сложных и нестандартных технических задач с использованием методологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) предоставляет предприятиям Региональный центр инжиниринга. Специалисты помогут устранить проблему с использованием инструментов креативного инженерного мышления, сообщает Тюменский технопарк.

"Методология ТРИЗ помогает выявлять и устранять противоречия, которые возникают в процессе разработки и производства. В основе – определённые приёмы и техники для генерации идей. Но это не просто теоретический подход – это оптимальные практические решения для разных отраслей деятельности, чтобы создать новый продукт, отвечающий потребностям клиентов", - уточнили в центре.

Команда Регионального центра инжиниринга готова предложить новые идеи и решения, поможет с технико-экономическим обоснованием, составлением бизнес-планов и поиском региональных мер поддержки.

Поддержка доступна благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" для малых и средних производственных компаний, зарегистрированных на территории Тюменской области.

Подробнее об условиях предоставления господдержки и услугах РЦИ можно узнать на сайте и по телефону: +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018). Почта: radionma@72to.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# тюменский технопарк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 20.02.2025Тюменским предприятиям помогут в решении нестандартных технических задач
17:21 20.02.2025Механизм привлечения дополнительных инвестиций в газификацию разработали в Тюменской области
16:27 20.02.2025Сливную станцию в Боровском Тюменского района построят к концу 2025 года
15:10 20.02.2025Всё больше жителей Тюмени оплачивают услуги ЖКХ через сервис "Дом" в СберБанк Онлайн

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.