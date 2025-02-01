Тюменским предприятиям помогут в решении нестандартных технических задач

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую услугу по решению сложных и нестандартных технических задач с использованием методологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) предоставляет предприятиям Региональный центр инжиниринга. Специалисты помогут устранить проблему с использованием инструментов креативного инженерного мышления, сообщает Тюменский технопарк.

"Методология ТРИЗ помогает выявлять и устранять противоречия, которые возникают в процессе разработки и производства. В основе – определённые приёмы и техники для генерации идей. Но это не просто теоретический подход – это оптимальные практические решения для разных отраслей деятельности, чтобы создать новый продукт, отвечающий потребностям клиентов", - уточнили в центре.

Команда Регионального центра инжиниринга готова предложить новые идеи и решения, поможет с технико-экономическим обоснованием, составлением бизнес-планов и поиском региональных мер поддержки.

Поддержка доступна благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" для малых и средних производственных компаний, зарегистрированных на территории Тюменской области.

Подробнее об условиях предоставления господдержки и услугах РЦИ можно узнать на сайте и по телефону: +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018). Почта: radionma@72to.ru.