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Тюменская область наладит контакт с поставщиками продукции для строительной отрасли из Индии

Экономика, 18:04 21 февраля 2025

t.me/gus72to

Визит делегации из Индии в Тюменскую область пройдет в ближайшее время. Иностранные компании интересуются рынком строительных материалов и сами готовы представить свою продукцию, об этом сообщила президент региональной Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева на совещании о развитии Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер", сообщает пресс-служба Главного управления строительства.

"Многие знают, что мы строим не только деятельность внутри региона, но и развиваем межрегиональное сотрудничество, а также между странами. Сегодня получили обратную связь от Индии. Мы там были, смотрели строительные отделочные материалы. Кстати, они к нам в ближайшее время прилетят. И сейчас мы отправляем запрос, чтобы они привезли для вас что-то интересное. Плюс переговорили с Индией по поставке кадров", - сказала Езикеева.

Итоги работы кластера презентовали заместителю губернатора Сергею Шустову, и. о. начальника ГУСа Валерию Киселёву и представителям 17 девелоперских компаний.

t.me/gus72to

"На наш взгляд, только объединившись вместе, с теми профессионалами, которые могут выстроить хорошие партнерские отношения, мы сможем пройти этот непростой в экономике период. Сейчас есть определенные методы, способы организации строительного производства, поставки материалов, налаживания связей, которыми коллеги готовы с вами делиться. Благодаря нашим общим действиям мы сможем улучшить и экономику", - считает Сергей Шустов.

Напомним, Строительно-индустриальный кластер был создан по инициативе ТПП Тюменской области в феврале 2024 года. Среди его задач стоит: реализация новых проектов за счёт использования мер господдержки; расширение пула заказчиков; продвижение проектов в строительной индустрии; снижение зависимости от импорта;

В ассоциацию входят 62 компании из пяти регионов. Всего в периметре объединения более 750 компаний.

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# строительно-индустриальный кластер , ТПП Тюменской области

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