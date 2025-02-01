Взаимодействие вузов обсудили в Казахстане представители Тюменской области

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Взаимодействие вузов и индустриальных партнеров обсудили в Казахстане представители делегации Тюменской области на встрече с руководством университета нефти и газа им. С. Утебаева в г. Атырау.

Как сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства, это единственный государственный вуз, где обучают специалистов в области нефти и газа. В университете учатся 3,5 тыс. студентов. Есть кампус и научно-лабораторный комплекс.

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

"Сегодня наша делегация обсуждает предметные предложения по сотрудничеству, совместной работе, исследованиям", - подчеркнул заместитель директора департамента Александр Горлатов.

Также тюменская делегация представила проект межуниверситетского кампуса, инновационного и научного потенциала региона.

Межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети"