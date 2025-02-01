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Чемпионка России и Тюменской области прыгнет с парашютом на #СпецоперацииЛед

Спорт, 15:52 21 февраля 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Лейтенант полиции, старший инспектор по делам несовершеннолетних из Увата Алена Бабушкина примет участие в прыжках с парашютом на #СпецоперацииЛед 23 февраля. Девушка - кандидат в мастера спорта, имеет более 2 тыс. 800 прыжков, чемпионка России и Тюменской области.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Кроме этого, Алена Бабушкина - призер Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. На #СпецоперацииЛед она во время прыжка с парашютом будет нести флаг региона, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Всего приземлятся на лед Туры 17 парашютистов Федерации парашютного спорта региона. Это люди разных профессий, среди них участники СВО, пилот воздушного судна авиакомпании Ютэйр, мастера спорта международного класса, чемпионы мира и области.

Также в этот день пройдут автогонки силовиков на служебных автомобилях, турнир по лазертагу от центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", показательные выступления от участников СВО и многое другое.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , парашютный спорт

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