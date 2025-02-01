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Московский инвестор заинтересован открыть в Тюмени серфинг-центр

Экономика, 13:09 24 февраля 2025

vk.com/tmninvest

Площадку для строительства серфинг-центра представили инвестору из Москвы сотрудники Инвестиционного агентства Тюменской области. Вскоре стороны рассмотрят эскиз мастер-плана будущего спортивно-развлекательного комплекса.

"В рамках встречи инвестору предложено построить в Тюмени не просто серфинг-центр, а реализовать спортивный комплекс, включающий в себя искусственную волну для занятий серфингом, центр пляжных видов спорта, электрокартинг, а также другие виды спортивных и туристических активностей. Аналогичный проект инвестор уже реализует в Москве", - рассказал заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.

vk.com/tmninvest

С учетом активного развития термального туризма в Тюменской области и растущего спроса на спорт создание серфинг-центра имеет большие перспективы, уверены эксперты фонда.

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