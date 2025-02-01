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Спортсмены Тюменского района - лидеры XXX зимних сельских игр

Спорт, 12:47 24 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда Тюменского района стала победителем XXX зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

Всего в состязаниях принимали участие сборные 22 территорий региона. Они соревнованились в шахматах, полиатлоне, лыжных гонках, троеборье дояров и механизаторов.

Финальные игры прошли с 20 по 23 февраля в Заводоуковске. На втором месте в этом году оказались представители Ишимского района, бронза у спортсменов Заводоуковского округа. Из числа победителей будет сформирована команда, которая представит Тюменскую область на всероссийских соревнованиях в Барнауле.

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