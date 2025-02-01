Спортсмены Тюменского района - лидеры XXX зимних сельских игр
Команда Тюменского района стала победителем XXX зимних сельских спортивных игр Тюменской области.
Всего в состязаниях принимали участие сборные 22 территорий региона. Они соревнованились в шахматах, полиатлоне, лыжных гонках, троеборье дояров и механизаторов.
Финальные игры прошли с 20 по 23 февраля в Заводоуковске. На втором месте в этом году оказались представители Ишимского района, бронза у спортсменов Заводоуковского округа. Из числа победителей будет сформирована команда, которая представит Тюменскую область на всероссийских соревнованиях в Барнауле.