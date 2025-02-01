В Тюмени спрос на диагностику компьютеров вырос на 269 % в феврале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 269 % вырос спрос на диагностику компьютеров в Тюмени за февраль. По сравнению со вторым месяцем годом ранее прирост до 172 % показали оптимизация и увеличение скорости работы компьютеров, сообщает "Авито услуги".

Пользователи хранят все больше информации на своих устройствах: фотографии, документы, рабочие файлы, видео и другие данные. Потеря их становится критичной. В феврале 2025 г. тюменцы стали чаще обращаться к специалистам за восстановлением удаленных данных и файлов - спрос на эту услугу вырос на 138 %, а предложение - на 104 %.

Чистка и удаление вирусов, других вредоносных программ стала популярней за год на 10 %. Тренд подтверждает, что пользователи больше заботятся о конфиденциальности и безопасности своих данных.

Рост предпринимательской активности и цифровизация бизнеса стимулирует спрос на услуги IT-специалистов по настройке и администрированию процессов. Услуга по абонентскому обслуживанию за год стала более востребованной на 38 %.

А интерес к настройке электронной подписи увеличился на 28 % за год. Ее использование становится не просто удобным инструментом, но и необходимым условием. Специалисты по настройке электронной подписи стали предлагать свои услуги на 55 % чаще.