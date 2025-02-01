Тюменцам расскажут, как подтвердить статус социального предприятия

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Как стать социальным предпринимателем: порядок вступления и оформление документов" начнется в режиме онлайн 25 февраля в 15 часов. Мероприятие организовано в рамках Проектного офиса для социальных предпринимателей, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Участникам расскажут, кто может вступить в реестр и какие есть категории, каков порядок регистрации в 2025 году и как правильно заполнить пакет документов, чтобы не получить отказ.

Регистрация по ссылке. Ссылка для подключения будет направлена на почту, указанную при регистрации.