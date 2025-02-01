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Предприятие Упоровского района поставляло говяжью печень без документов

Экономика, 11:41 25 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Говяжьи субпродукты в ООО "Исток" Упоровского района в объеме 1,7 т произведены без процедуры подтверждения безопасности продукции. Часть продукции — печень говяжья замороженная - поступила в социально значимые учреждения, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушения выявлены с помощью системы "Меркурий".

"Для пресечения нарушений ООО "Исток" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, аннулированы партии продукции в компоненте "Меркурий", информационные письма направлены в департамент образования и науки Тюменской области, департамент здравоохранения Тюменской области, получателям продукции: школы и детские сады и в управление ветеринарии Тюменской области", - рассказали в ведомстве.

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