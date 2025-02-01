Предприятие Упоровского района поставляло говяжью печень без документов
Говяжьи субпродукты в ООО "Исток" Упоровского района в объеме 1,7 т произведены без процедуры подтверждения безопасности продукции. Часть продукции — печень говяжья замороженная - поступила в социально значимые учреждения, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Нарушения выявлены с помощью системы "Меркурий".
"Для пресечения нарушений ООО "Исток" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, аннулированы партии продукции в компоненте "Меркурий", информационные письма направлены в департамент образования и науки Тюменской области, департамент здравоохранения Тюменской области, получателям продукции: школы и детские сады и в управление ветеринарии Тюменской области", - рассказали в ведомстве.